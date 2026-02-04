Política

¿De presidente a ministro? Rodrigo Chaves aclara si aceptará el Ministerio de la Presidencia en el gabinete de Laura Fernández

Mandatario confirmó tener ‘ofertas jugosas’ de trabajo en el extranjero

Por Cristian Mora
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
Rodrigo Chaves aclaró si continuará como ministro de la Presidencia en el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Cambio de gobiernoLaura FernándezRodrigo Chaves
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

