¿De presidente a ministro? Rodrigo Chaves aclara si aceptará el Ministerio de la Presidencia en el gabinete de Laura Fernández

Rodrigo Chaves aclaró si continuará como ministro de la Presidencia en el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández.

El mandatario Rodrigo Chaves, se refirió este miércoles a la posibilidad de asumir el Ministerio de la Presidencia en la administración de la presidenta electa, Laura Fernández, una vez que finalice su mandato el próximo ocho de mayo.

Chaves señaló que, por el momento, no puede confirmar si aceptará, ya que debe discutir con Fernández los parámetros y términos de referencia del cargo.

Rodrigo Chaves nombra a la presidenta electa Laura Fernández como su ministra de la Presidencia

Así lo indicó durante la conferencia de prensa en la que presentó a Fernández como la jerarca de dicha cartera para el cierre de su administración, cargo que había ocupado previamente, hasta el 30 de enero del 2025.

Chaves afirmó que no le genera “alergia ni una reacción anafiláctica” servir a Fernández como un ministro más. “Ella fue mi subalterna y yo ahora sería el subalterno de ella; no tengo problema con eso”, aseguró.

El Ministerio de la Presidencia es la cartera encargada de articular la agenda del gobierno y de brindar soporte administrativo y político al presidente en turno.

Ofertas en el extranjero

Chaves afirmo que en los últimos meses ha recibido ofertas laborales atractivas desde el extranjero; sin embargo, decidió rechazarlas. El mandatario evitó dar nombres de los entes internacionales debido a acuerdos de confidencialidad.

“Yo me quedo en Costa Rica hasta el día que me muera. Trataré de servir en la mejor posición que pueda. Creo que esta (el Ministerio de la Presidencia) es una opción interesantísima”, agregó

Por su parte, la presidenta electa, Laura Fernández, indicó que durante los tres meses previos al traspaso de poderes, del 8 de mayo, evaluará el desempeño de los actuales integrantes del gabinete para decidir quiénes continuarán en sus cargos.

“Incluyendo al señor presidente Rodrigo Chaves; es una conversación que él y yo tendremos que tener oportunamente. El pueblo de Costa Rica será el primero en saberlo”, concluyó Fernández.

El pasado lunes 02 de febrero, Fernández indicó en una entrevista en Repretel que ofrecería al presidente Chaves dicha cartera dentro de su gabinete.

Además, en setiembre, la presidenda electa también había anunciado su intención de ofrecerle el cargo, aseveración que reiteró en varias ocasiones durante la campaña electoral.