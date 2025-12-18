Política

Falta de suplentes de Sala Constitucional impide a Tribunal de Corte Plena analizar acusación sobre estructura paralela en campaña de Rodrigo Chaves

Tribunal debe tener 22 magistrados para sesionar y conocer la acusación al presidente, pero hay un integrante inhibido de conocer asuntos relacionados con Chaves

Por Aarón Sequeira
La Corte Plena no puede fungir como tribunal para conocer el desafuero de Rodrigo Chaves por la acusación penal sobre una presunta estructura paralela de financiamiento electoral, pues requiere 22 integrantes presentes. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







