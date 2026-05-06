Encuesta del CIEP revela contraste en cómo los costarricenses ven los acuerdos militar y migratorio con Estados Unidos

El respaldo ciudadano a los acuerdos militar y migratorio entre Costa Rica y Estados Unidos es desigual, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles.

El pasado 23 de marzo, el mandatario firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.

El CIEP le consultó a los ciudadanos el nivel de acuerdo con ese documento firmado por Chaves y la enviada especial del Escudo de las Américas y exsecretaria de Seguridad, Kristi Noem.

El rechazo fue mayoritario: 54.6% dijo estar en desacuerdo . El 36,6% dijo estar de acuerdo, mientras un 8,8% señaló no tener una posición al respecto.

El país ha recibido tres grupos en donde se han trasladado a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en EE. UU. También se han enviado de vuelta al país a costarricenses deportados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclama militar en la cumbre del "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami el 7 de marzo. En imagen, al lado derecho, el presidente costarricense Rodrigo Chaves. (SAUL LOEB/AFP)

Proclama militar

La otra consulta se relacionó con la participación del mandatario el 7 de marzo en la cumbre del Escudo de las Américas, en Doral, Estados Unidos.

“¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que Costa Rica firme un convenio militar con los Estados Unidos para combatir el crimen organizado?“, consultó el CIEP.

El 64,7% de los encuestados afirmó estar de acuerdo , mientras que el 29,8% reprobó la iniciativa. El 5,5% de las personas expresó una postura neutra.

Casa Presidencial le confirmó a este diario que el presidente no firmó la proclama militar de Donald Trump. Sin embargo, la Sala Constitucional concluyó que Chaves sí expresó su “apoyo político” a ese documento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo. (SAUL LOEB/AFP)

Ese día, Trump firmó la Coalición de las Américas promovida por el Departamento de Guerra, un documento en el que se comprometió a entrenar y movilizar los ejércitos de los países aliados en América Latina y el Caribe para combatir los carteles del crimen organizado.

Pese a que el gobierno argumenta que no se pretende “militarizar” a Costa Rica, durante la actividad en la estuvo presente Chaves, Trump anunció la creación de una “nueva coalición militar” para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, agregó.

Durante esa actividad, el mandatario estadounidense no descartó el uso de armamento de precisión contra cabecillas de carteles.

“Vamos a usar misiles. Son extremadamente precisos. Boom, directo al cuarto. Ese es el fin de esa persona del cartel”, afirmó, aunque aclaró que esa capacidad se activaría solo si los gobiernos de la región lo solicitan.