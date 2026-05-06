Política

Encuesta del CIEP revela contraste en cómo los costarricenses ven los acuerdos militar y migratorio con Estados Unidos

El presidente firmó un acuerdo para recibir hasta 25 personas deportadas desde Estados Unidos y, además, participó en el acto en el que Donald Trump firmó una proclama militar

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Por Sebastián Sánchez

El respaldo ciudadano a los acuerdos militar y migratorio entre Costa Rica y Estados Unidos es desigual, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles.








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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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