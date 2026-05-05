Rodrigo Chaves no firmó la proclama militar de Trump sobre el Escudo de las Américas, aunque sí manifestó respaldo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la firma de un documento en la cumbre del Escudo de las Américas. Rodrigo Chaves aparece al lado derecho de la imagen.

Casa Presidencial aclaró que el mandatario Rodrigo Chaves no firmó la proclama de tipo militar anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo en Doral, Florida, durante la cumbre del Escudo de las Américas.

Ese día, Trump firmó la Coalición de las Américas promovida por el Departamento de Guerra, un documento en el que se comprometió a entrenar y movilizar los ejércitos de los países aliados en América Latina y el Caribe para combatir los carteles del crimen organizado.

“El presidente de la República no firmó el documento. Como él mismo ha indicado, nos complace contar con un aliado como los Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, este apoyo no representa una militarización de nuestro país; como el mandatario explicó, es una colaboración", respondió Presidencia tras una consulta de La Nación.

La respuesta de Zapote se dio después de que un reportero de este medio interpusiera un recurso de amparo, debido a la falta de atención a las consultas remitidas sobre lo que se firmó en la cumbre. El recurso fue declarado con lugar de forma unánime por la Sala Constitucional, el pasado 30 de abril, porque Presidencia contestó las consultas después del plazo máximo de ley.

En el video del acto inaugural de la cumbre efectuada en Florida, el pasado 7 de marzo, se observa al presidente Rodrigo Chaves levantarse de su asiento, acercarse a la mesa donde Trump firmó el decreto, aplaudir y recibir uno de los bolígrafos utilizados en la ceremonia, gesto protocolar que suele acompañar la adhesión a un acuerdo.

Luego, el Gobierno de los Estados Unidos publicó el documento completo en línea.

Chaves recibe bolígrafo al anunciarse iniciativa de Trump

La declaración plantea el uso de “poderío duro”, así como el “entrenamiento y la movilización” de ejércitos aliados para enfrentar el crimen organizado. El documento hace uso de lenguaje militar.

Los magistrados tienen como probado que Rodrigo Chaves apoyó proclama de Trump que hace uso de lenguaje militar. (Rafael Pacheco)

‘Apoyo político’

La Nación le consultó a Presidencia si Chaves “apoyó políticamente” la proclama de Trump. Zapote no contestó directamente.

Tras la respuesta remitida a este diario, con posterioridad al amparo, la Sala concluyó, mediante sentencia constitucional, que de lo remitido se desprende que el presidente costarricense dio su respaldo a la proclama del estadounidense.

“De lo expuesto, esta Sala estima que, si bien la respuesta no se formula en los términos exactos pretendidos por el gestionante (el reportero de La Nación), lo cierto es que de su contenido se desprende de manera razonable, una manifestación de respaldo, en tanto se reconoce expresamente la existencia de ‘un aliado’ en la consecuencia de un objetivo común.

“Tal afirmación permite interpretar que sí existe un apoyo a la proclamación de interés del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del 7 de marzo de 2026, lo que satisface el deber de respuesta en su dimensión sustantiva”, dice el fallo 2026-015503.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth. (SAUL LOEB/AFP)

Pese a que el gobierno argumenta que no se pretende “militarizar” a Costa Rica, durante la actividad en la estuvo presente Chaves, Trump anunció la creación de una “nueva coalición militar” para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo. (SAUL LOEB/AFP)

Durante esa actividad, el mandatario estadounidense no descartó el uso de armamento de precisión contra cabecillas de carteles.

“Vamos a usar misiles. Son extremadamente precisos. Boom, directo al cuarto. Ese es el fin de esa persona del cartel”, afirmó, aunque aclaró que esa capacidad se activaría solo si los gobiernos de la región lo solicitan.

Proclama íntegra

Este es el texto suscrito por Trump, el 7 de marzo, y apoyado políticamente por Rodrigo Chaves. Se transcribe con base en la traducción publicada por el Departamento de Estado de EE. UU.:

“La Casa Blanca

Proclama

7 de marzo del 2026

Proclama del presidente de los Estados Unidos de América

Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ha demostrado un compromiso sostenido con el desmantelamiento de los carteles y los terroristas extranjeros que operan en el hemisferio Occidental.

Mi Administración ha designado a varios carteles y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras y a partir de ello ha dedicado recursos sin precedentes a su destrucción. Estas entidades internacionales controlan territorios y el comercio, extorsionan a sistemas políticos y judiciales, esgrimen armas y capacidades militares, y recurren a los asesinatos y al terrorismo para lograr sus fines.

Para impulsar nuestros esfuerzos, el secretario de Guerra estableció la Coalición de las Américas contra los carteles, un compromiso de los líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para poner en práctica un poderío duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización.

Abordaremos estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones asociadas.

Donald Trump, el 7 de marzo, en la cumbre de l Escudo de las Américas. (SAUL LOEB/AFP)

Por lo tanto, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, por la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, proclamo lo siguiente:

(1) Los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio Occidental deben ser destruidos en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable.

(2) Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control sobre el territorio y del acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.

(3) Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles y su capacidad de exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada.

(4) Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del hemisferio Occidental.

En fe de lo cual, firmo en este séptimo día de marzo del año de Nuestro Señor dos mil veintiséis y el ducentésimo quincuagésimo año de la independencia de los Estados Unidos de América.

Donald J. Trump“.