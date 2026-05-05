Política

Rodrigo Chaves no firmó la proclama militar de Trump sobre el Escudo de las Américas, aunque sí manifestó respaldo

Sala Constitucional concluye que hubo un respaldo del Gobierno de Costa Rica a la coalición promovida por el Departamento de Guerra y el presidente Trump

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Por Sebastián Sánchez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami el 7 de marzo, declarando, entre otras medidas, que los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser desmantelados en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable. El presidente Trump recibió a una docena de líderes de América Latina y el Caribe para abordar los desafíos que enfrenta la región, desde el crimen organizado hasta la inmigración ilegal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la firma de un documento en la cumbre del Escudo de las Américas. Rodrigo Chaves aparece al lado derecho de la imagen. (SAUL LOEB/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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