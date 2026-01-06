Política

Diputados pidieron protección policial para exgerente y expresidenta del INS; Fiscalía confirma trámite

Comisión de Gasto Público aprobó petición de acompañamiento para Luis Fernando Monge y Mónica Araya por las denuncias que hicieron sobre presiones de Choreco y Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Mónica Araya, expresidenta del INS, y Luis Fernando Monge, exgerente general del INS
El fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, confirmó que Mónica Araya, expresidenta del INS, y Luis Fernando Monge, exgerente general del INS, recibieron protección por solicitud de los diputados. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TradecoPresidenta ejecutiva del INSGerente general del INSGabriela ChacónLuis Fernando Monge
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.