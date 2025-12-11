Política

Funcionario de Rodrigo Chaves pidió despedir al esposo de la exministra Patricia Navarro, un bombero con 28 años de experiencia

Expresidenta del INS confirmó la solicitud. Esta se produjo después de que Navarro reveló audios de reuniones de Chaves en donde se hablaba de una presunta contratación irregular con fondos del BCIE

Por Aarón Sequeira y Natasha Cambronero
Comisión, comparecencia de Mónica Araya Esquivel.
La expresidenta del INS Mónica Araya se reservó el nombre de la persona de la Presidencia de la República que le pidió despedir al esposo de Patricia Navarro como funcionarios del Cuerpo de Bomberos. (Marvin Caravaca/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

