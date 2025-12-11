Funcionario de Rodrigo Chaves pidió despedir al esposo de la exministra Patricia Navarro, un bombero con 28 años de experiencia

La expresidenta del INS Mónica Araya se reservó el nombre de la persona de la Presidencia de la República que le pidió despedir al esposo de Patricia Navarro como funcionarios del Cuerpo de Bomberos.

La expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, reveló este jueves que un funcionario del despacho del presidente Rodrigo Chaves le pidió explícitamente despedir al esposo de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, un bombero con 28 años de experiencia.

Como jerarca del INS, Araya también era presidenta de la Junta Directiva del Cuerpo de Bomberos.

Un funcionario del despacho de Rodrigo Chaves habría pedido despedir al esposo de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro (a la derecha, en la imagen). Foto: (Rafael Pacheco Granados)

La petición se produjo después de que la exministra Navarro reveló audios de reuniones de Rodrigo Chaves, en los que se mostraba, por ejemplo, cómo se fraguó una aparente contratación irregular de $300.000 para el Gobierno, para una consultoría estratégica de comunicación, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Si bien Mónica Araya se negó a despedir al esposo de la exjerarca, el Cuerpo de Bomberos sí lo despidió de manera inmediata y sin preaviso, en junio del 2024, después de que ella fue despedida dos meses antes y sustituida por Gabriela Chacón en el puesto.

La expresidenta del INS reveló la solicitud de despido luego de ser consultada por el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), en sesión de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, donde la exfuncionaria asistió para responder sobre el caso Tradeco.

El congresista le preguntó si, dentro de las comunicaciones que el mandatario había sostenido con ella para exigir que se le otorgara un seguro a la empresa mexicana Tradeco, había recibido alguna instrucción directa de Chaves para que se destituyera a Pedro Cabrera Vega, esposo de la exministra de Comunicación Patricia Navarro Molina.

Frente a la consulta de Francisco Nicolás, Mónica Araya negó que haya habido una petición de Rodrigo Chaves, pero confirmó que sí recibió una solicitud para hacer ese despido, de parte de la Presidencia de la República.

“El señor presidente, personalmente, nunca me pidió que despidiera al esposo de doña Patricia. Sin embargo, sí tuve una solicitud de un funcionario del despacho del señor presidente, en una reunión privada”, reveló Araya en la comisión legislativa.

La expresidenta del INS enfatizó que ella es testigo en ese caso y dijo que se verá la próxima semana, en sede judicial. “Por eso no puedo dar el nombre (del funcionario presidencial) ni adelantar nada de ese procedimiento judicial”, dijo Mónica Araya.

La exjerarca agregó que se negó rotundamente a esa destitución, porque Cabrera Vega era un bombero de calidades extraordinarias y muy bien calificado.

‘Rodrigo Chaves no se ensucia las manos, manda a su gente’

A raíz de la revelación de Mónica Araya en la Comisión sobre Gasto Público, la exministra Patricia Navarro afirmó que su esposo está feliz porque finalmente sale a la luz lo que pasó.

“Yo estoy más contenta todavía porque yo lo dije muchas veces y nadie me creyó. Afortunadamente, Mónica dio la declaración hoy y eso viene a reafirmar lo que yo ya sabía, pero no tenía pruebas.

“Hay que tener una cosa clara, Rodrigo Chaves Robles nunca se ensucia las manos. Manda a su gente para hacer el trabajo sucio. En mi caso, a mí me despide Jorge Rodríguez Víves (entonces jefe de despacho de Chaves). El presidente nunca me dio la cara, a pesar de que le escribí un mensaje, nunca me respondió”, dijo Navarro.

Consultada por La Nación, Mónica Araya aclaró que debe comparecer como testigo en un juzgado laboral por la denuncia interpuesta por Pedro Cabrera Vega contra el INS por su despido.

La expresidenta del INS también dijo que otros empleados despedidos ya han recibido sentencias favorables, que incluyen la reinstalación en sus cargos, procesos en los que ella también ha sido testigo.