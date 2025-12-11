Mónica Araya, expresidenta del INS, recibió amenazas de seguidores de Rodrigo Chaves en restaurantes, antes de comparecer por caso Tradeco

La expresidenta el INS Mónica Araya, compareció ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, de la Asamblea Legislativa, la tarde de este jueves. Estuvo acompañada de su abogado Alejandro Rodríguez. Foto:

Mónica Araya, expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), reveló que recibió tres amenazas de seguidores del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quienes le dijeron que debía tener cuidado con su seguridad. Las advertencias se produjeron en restarantes luego de que se supiera que ella iba a comparecer este jueves para hablar sobre el Caso Tradeco.

Ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, ella confirmó que Chaves le pidió que el INS le diera un seguro a la constructora mexicana Tradeco, la cual pretendía asumir un contrato de $180 millones para ampliar el tramo Barranca-Limonal, en la ruta 1. Cuando ella le respondió que la empresa no calificaba, el mandatario le gritó y la insultó, según su relato.

“He recibido tres amenazas públicas, en restaurantes, de seguidores cercanos al señor presidente Rodrigo Chaves, diciéndome que tenga cuidado, que por qué voy a venir aquí (la Asamblea Legislativa) a declarar nada y que tenga cuidado con su seguridad”, dijo Araya, luego de una pregunta del diputado de Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás.

“Fueron recientes, en los lugares públicos, en restaurantes, a la vista de todo el mundo”, recalcó la exjerarca.

Precisó, además, que esta es la segunda ocasión que recibe amenazas. Cuando asumió la presidencia del INS, al inicio de este gobierno, también la amenazaron, pero en aquella ocasión, afirmó, fue por “proteger a los testigos de casos de corrupción en Bomberos”.

“Se tuvo que activar la seguridad a lo interno del INS”, aseveró Araya.

Gritos de parte de Chaves

La tarde de este jueves, ella declaró bajo juramento, que Rodrigo Chaves le gritó y la trató de incompetente cuando le comunicó que la aseguradora estatal no podía ayudar a Tradeco con una garantía de incumplimiento, porque el INS no tiene la potestad legal de hacerlo, ni con un seguro, porque no calificaba financieramente.

“Se lo expliqué con toda claridad al señor presidente. La respuesta fue un ‘no’ definitivo. El presidente se molestó y me indicó que debía ‘ver cómo lograrlo’. Le reiteré que no era posible y que lo único que podría eventualmente analizarse era algún tipo de seguro, siempre y cuando la empresa cumpliera con todos los requisitos, como lo establece la regulación", aseguró Mónica Araya.

Más adelante agregó: “En algún momento —no recuerdo la fecha exacta— el caso (del seguro) se conoció en la Junta Directiva del INS. Cuando informé al presidente de que la Junta había decidido no otorgar ningún seguro, él (Chaves) me gritó y me dijo que yo era incompetente por no tener control de la Junta Directiva“.

Justo ese contrato de ampliación de Barranca-Limonal está bajo investigación en la Fiscalía General. Chaves y el otrora ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, figuran como investigados por un presunto delito de peculado.

Araya es testigo en ese expediente junto al exjerarca del MOPT y actual candidato presidencial, Luis Amador.

Ante el Ministerio Público, ella ya había relatado que Chaves le pidió que el INS le concediera una garantía de cumplimiento Tradeco y que cuando le dijo que no podía, el mandatario insistió mediante varias llamadas telefónicas, y en reiteradas ocasiones se mostró molesto.