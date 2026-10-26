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Política

Salarios millonarios para exdiputados que salvaron a Rodrigo Chaves: la lista de nombramientos del gobierno

Una buena parte corresponde a figuras del PUSC, Nueva República y Liberación. Ahora trabajan en el gobierno de Laura Fernández

Olga Morera, Carlos Andrés Robles, Carolina Delgado y David Segura
Los exdiputados Olga Morera, Carlos Andrés Robles, Carolina Delgado y David Segura fueron nombrados en puesto de confianza dentro del gobierno de Laura Fernández. Archivo/La Nación
Natasha Cambronero

En cinco meses de mandato, el gobierno de Laura Fernández Delgado lleva 16 nombramientos de aliados políticos en puestos de confianza. En esa lista sobresalen financistas de su campaña, el hijo de un empresario amigo del expresidente Rodrigo Chaves, el hermano de un ministro y nueve exdiputados de bancadas de “oposición” que con sus votos obstaculizaron una serie de procesos administrativos en la anterior Asamblea Legislativa en favor del chavismo.

Ese grupo fue nombrado, en su mayoría, en puestos de jefatura en instituciones públicas o embajadas con salarios millonarios. Uno de ellos actualmente es ministro y otros cuatro son presidentes ejecutivos.

En el caso de los exdiputados, vienen de tres partidos. Cuatro eran de Nueva República (PNR), tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y dos de Liberación Nacional (PLN). Todos ellos, además, tienen dos características en común.