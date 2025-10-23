Contraloría ordena al MOPT retirar publicidad ilegal de vallas y pantallas digitales por razones de seguridad vial

La CGR ordenó al MOPT como a la CNFL que regulen de manera correcta colocación de publicidad en infraestructura pública por razones de seguridad vial (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

La Contraloría General de la República (CGR) emitió este jueves una orden vinculante al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para detener la colocación de publicidad ilegal en postes del alumbrado público y vallas en todo el país, tras concluir una investigación iniciada debido a una denuncia ciudadana.

La CGR determinó que la colocación de anuncios en postes de alumbrado público está prohibida por ley y representa un riesgo para la seguridad vial y los bienes de dominio público.

La investigación reveló que la CNFL, con permisos otorgados por el MOPT, autorizó a una empresa privada dedicada a la venta de publicidad exterior a instalar publicidad en postes de manera ilegal.

Por eso, la CGR ordenó dejar sin efecto estos permisos y retirar los anuncios y sus estructuras de soporte. El ente contralor no reveló el nombre de la empresa privada.

La Nación consultó al ministro Efraim Zeledón Leiva su opinión sobre lo indicado por la CGR sin que, al momento de esta publicación, se haya referido al respecto.

Además, el MOPT deberá demoler y sancionar dos vallas publicitarias que permanecen instaladas ilegalmente en terrenos del Estado, conforme la Orden n.° DFOE-SOS-ORD-00005-2025 de este 23 de octubre.

La primera se localiza en el Parque del Agricultor en Alajuela y se trata de una valla sin permiso vigente desde junio de 2022, a pesar de las órdenes de remoción. El MOPT argumenta que carece de maquinaria y personal idóneo para ejecutar la demolición.

La otra se halla en el Centro de Conservación Santa Ana y fue instalada en 2022 con un permiso que el MOPT interpretó erróneamente como válido en terreno privado, cuando en realidad es estatal. Desde junio de 2025, el MINAE ordenó su remoción, que hasta la fecha no se ha cumplido.

La Contraloría instruyó al ministro del MOPT, Efraim Zeledón Leiva, a adoptar los actos administrativos necesarios para ejecutar la demolición e imponer sanciones en ambos casos, con certificación de cumplimiento antes del 28 de noviembre de 2025.

Vacío normativo en pantallas digitales

La CGR también detectó un vacío regulatorio en la instalación de pantallas digitales publicitarias.

Aunque el MOPT identificó desde 2013 la necesidad de una normativa específica y solicitó asesoría técnica a Lanamme, más de diez años después no se ha emitido regulación.

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica recomendó prohibir el uso de pantallas digitales con movimiento, animaciones o destellos por riesgos para la seguridad vial, y tanto la Sala Constitucional como el Tribunal Contencioso Administrativo han señalado la necesidad de regulación por contaminación visual y seguridad.

La Contraloría también ordenó al MOPT elaborar y oficializar la normativa sobre pantallas digitales antes del 30 de abril de 2026.

La CGR concluyó que el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT carece de personal y maquinaria para supervisar y ejecutar la remoción de publicidad irregular en todo el país. Además, se detectó retraso en la atención administrativa de vallas con irregularidades detectadas desde mayo de 2025.

Ante esas lagunas, la CGR también ordenó al MOPT elaborar un plan para fortalecer su capacidad de gestión, con certificación antes del 27 de febrero de 2026.

Finalmente, la Contraloría advirtió que el incumplimiento injustificado de estas órdenes podría considerarse una falta grave, con posibles consecuencias como suspensión o destitución del funcionario responsable.