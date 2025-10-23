El País

Contraloría ordena al MOPT retirar publicidad ilegal de vallas y pantallas digitales por razones de seguridad vial

Por seguridad vial, Contraloría le ordena quitar publicidad irregular de postes y vallas luego de dar permisos ilegales a una empresa

Por Juan Fernando Lara Salas
Ruta 1 General Cañas Presas
La CGR ordenó al MOPT como a la CNFL que regulen de manera correcta colocación de publicidad en infraestructura pública por razones de seguridad vial (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Alonso Tenorio/Ruta 1 General Cañas Presas_Alonso Tenorio)







