Gilberth Jiménez se postuló para dirigir el SICA un día antes que canciller Manuel Tovar notificara la terna

Gilberth Jiménez, exdiputado independiente, rechazó que su incorporación en terna para dirigir el SICA suponga el pago de un favor político, por su cercanía con el gobierno anterior.

Gilberth Jiménez, exdiputado independiente, se postuló a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un día antes que el canciller Manuel Tovar informara a la presidencia pro témpore del organismo, los nombres de quienes integran la terna propuesta por Costa Rica para ocupar el máximo cargo de dirección, en la cual figura el excongresista.

Jiménez envió el 21 de mayo, a las 3:25 p. m. el correo electrónico al director general de Política Exterior de la Cancillería, Antonio Alarcón Zamora, en el que presentó “formalmente” su postulación al puesto y adjuntó su hoja de vida.

Así consta en la comunicación electrónica suministrada por Jiménez a La Nación.

Al día siguiente, el 22 de mayo, Manuel Tovar envió un oficio al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, indicando que la terna costarricense incluye a Jiménez; a Catalina Crespo, exembajadora en Washington; y a la embajadora de carrera Lina Ajoy, hermana de la exdiputada Melina Ajoy.

República Dominicana ocupa la presidencia pro témpore del SICA, por lo que Tovar solicitó a ese país que hiciera del conocimiento del resto de los Estados miembros la lista de los candidatos y “dar inicio al proceso de elección correspondiente”.

Sin entrevista

Jiménez reconoció a este medio que no hubo entrevista previa por parte de la Cancillería, simplemente remitió sus documentos para ser considerado. La Nación envió consultas al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los detalles del proceso, participantes y criterios de selección, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

El exdiputado indicó que sí tuvo conversaciones con una funcionaria de la Cancillería, de apellido Pizarro, quien le habría consultado si estaba interesado en participar en el proceso, a lo que él habría respondido afirmativamente, y que solamente estaba a la espera de que se le indicara sobre la apertura de postulaciones.

Esta persona es quien le habría facilitado los correos electrónicos a los cuales debía remitir la información.

Pese a no contar con experiencia diplomática ni en organismos internacionales, Jiménez defendió su candidatura. Mencionó que cuando ocupó la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), entre los años 2006-2009, tuvo una relación importante con el área de cooperación internacional.

Además, señaló que su experiencia “siempre ha estado en la función pública con altos cargos” de liderazgo, donde también se ha rozado con esta materia, especialmente durante su periodo como diputado (2022-2026).

Requisitos establecidos para el cargo

El Reglamento relativo a la elección de los titulares de la institucionalidad del SICA establece que los candidatos deben cumplir una serie de condiciones, entre ellas: ser nacionales del Estado proponente y estar en pleno goce de sus derechos políticos; contar con experiencia en temas regionales y del proceso de integración centroamericana; poseer al menos un título universitario de licenciatura, maestría o superior en el área afín al cargo; y acreditar experiencia y amplio conocimiento en el ámbito de competencia.

Además, en el caso de instituciones especializadas, se exige un mínimo de cinco años de experiencia laboral en la materia. A estos requisitos se suman la reconocida solvencia moral, no haber sido condenado mediante sentencia firme por un tribunal penal de algún Estado miembro y el dominio de los idiomas oficiales de los países integrantes del organismo.

Niega pago de favor político

Jiménez resultó electo como diputado por el Partido Liberación Nacional (PLN), pero se separó de esa agrupación luego de constantes roces a lo interno de la fracción y con la cúpula verdiblanca, a la que cuestionó durante el proceso de convención interna para elegir al candidato presidencial, cargo al que aspiraba, pero que terminó en manos de Álvaro Ramos.

También enfrentó cuestionamientos de parte de sus excompañeros liberacionistas por su cercanía con el oficialismo y el gobierno de Rodrigo Chaves. Incluso votó en contra de los dos procesos que conoció el Congreso para levantarle la inmunidad al entonces mandatario, para que enfrentara un proceso judicial y otro administrativo.

Consultado si su elección podría interpretarse como el pago de un favor político, Jiménez calificó de “mezquindad” ese tipo de argumentos.

“Yo les pido que me den la oportunidad primero que nada de mostrar cuáles son mis cualidades, mis capacidades, qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer”, indicó. El exdiputado se describió como una persona ejecutiva, estudiosa y preparada, capaz de asumir la dirección del SICA.