Política

Gilberth Jiménez se postuló para dirigir el SICA un día antes que canciller Manuel Tovar notificara la terna

El exdiputado envió su postulación por correo electrónico sin pasar por entrevistas previas y fue incluido en la terna junto a Catalina Crespo y Lina Ajoy

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Por Lucía Astorga
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
Gilberth Jiménez, exdiputado independiente, rechazó que su incorporación en terna para dirigir el SICA suponga el pago de un favor político, por su cercanía con el gobierno anterior. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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