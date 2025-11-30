Alcalde de San Carlos responde a Álvaro Ramos sobre supuestas amenazas de gobierno de Rodrigo Chaves

Juan Diego González junto a Laura Fernández y Francisco Gamboa este sábado 29 de noviembre en una actividad de campaña.

El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, quien anunció este sábado su renuncia al Partido Liberación Nacional (PLN) y adhesión al chavismo, respondió al candidato presidencial verdiblanco, Álvaro Ramos, luego de que este afirmara que el gobierno de Rodrigo Chaves presionó y amenazó al gobernante sancarleño para sumarse a su movimiento político.

La mañana de este sábado, pocos minutos después de que trascendió la salida de González del PLN, Ramos dijo no estar sorprendido por la decisión del jerarca municipal de “alinearse con el gobierno” de Rodrigo Chaves. No obstante, fustigó a González por irse “con los mismos que lo amenazaron”.

Álvaro Ramos cuestiona renuncia de alcalde de San Carlos al PLN

El aspirante verdiblanco relató en un video que, semanas antes, el alcalde sancarleño le pidió no visitar el cantón alajuelense, cuando la campaña verdiblanca le propuso hacer una gira por las distintas comunidades de la zona.

“Nos dijo: por favor no vengan, el gobierno nos ha dicho que si aparecemos ahora, nos quitarán presupuesto, nos dejarán sin dinero para los sancarleños”, indicó Ramos. El candidato aseguró que, ante el señalamiento, desistió de viajar a San Carlos.

Diana Murillo, segunda vicealcaldesa de San Carlos y candidata a diputada, confirmó una versión similar a La Nación. Indicó que González pidió suspender una gira que estaba programada para el mes de setiembre, con el argumento de que si se hacía “peligraba la aprobación del presupuesto de la Municipalidad”.

No obstante, la respuesta de González a Ramos y Murillo no tardó en llegar, ya que el gobernante sancarleño participó la tarde de este sábado en un acto de campaña de Laura Fernández en Ciudad Quesada.

Sobre la tarima, la diputada chavista Pilar Cisneros cuestionó al alcalde: “Por ahí hay un candidato de un partido perdedor verdiblanco que dice que este señor (González) se vino de nuestro lado porque lo presionaron, porque le dijeron que le iban a reducir el presupuesto. El pueblo merece saber la verdad, entonces le voy a preguntar si eso es cierto o no”.

De inmediato, el alcalde tomó el micrófono.

“Cualquiera que conozca el régimen municipal sabe que eso no tiene ni pies ni cabeza. El presupuesto de los gobiernos locales no depende del gobierno nacional, la mayor parte son ingresos propios y lo que no, son transferencias definidas por ley. El gobierno no tiene la potestad de decir si transfiere un colón más o un colón menos. Así que la respuesta, tajante: eso es absoluta mentira“, declaró González.

Minutos después, el alcalde reafirmó su apoyo a Fernández, quien le colocó un pin de jaguar en su camisa.

El pasado 4 de noviembre, González anunció que retiraba su apoyo a la campaña del candidato liberacionista, Álvaro Ramos, luego de que este afirmó que se opone a la industria minera a cielo abierto en Crucitas.

Esta es la cuarta dimisión de un alcalde verdiblanco para sumarse a las filas chavistas, anteriormente lo hicieron: Margoth Mora, de Buenos Aires; Nelson Umaña, de Acosta; y José Jiménez, de Río Cuarto. Hasta agosto, La Nación contabilizaba 14 alcaldes jerarcas municipales que dejaron las agrupaciones que los llevaron al poder, para adherirse al gobierno de Chaves.

Colaboró en esta publicación el periodista José Arguedas del medio de comunicación regional San Carlos Digital.