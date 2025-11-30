Política

Alcalde de San Carlos responde a Álvaro Ramos sobre supuestas amenazas de gobierno de Rodrigo Chaves

Álvaro Ramos criticó al alcalde Juan Diego González por “alinearse con el gobierno” de Rodrigo Chaves e irse “con los mismos que lo amenazaron”; este mismo sábado, en una actividad de campaña de Laura Fernández, el sancarleño respondió

Por Roger Bolaños Vargas y Lucía Astorga
Este sábado 29 de noviembre, en una actividad de campaña de Laura Fernández, Juan Diego González reconoció haber trabajado con Fernández y Pilar Cisneros el proyecto del gobierno para explotación minera desde antes de que fuera presentado.
