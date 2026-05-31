Editorial

Editorial: Una reforma indispensable, un proyecto perfectible

Consideramos que el proyecto de ley denominado Armonización del Sistema Eléctrico Nacional tiene la orientación correcta, aunque necesita ajustes para convertirse en una propuesta suficientemente robusta

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Por La Nación
Trabajadores del ICE
La prioridad es resolver el rezago en que nos encontramos y hacer un uso más racional y eficiente de la energía para beneficio de todos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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