Editorial: Una costarricense para dirigir la ONU

Rebeca Grynspan, postulada por el gobierno, tiene todas las condiciones para asumir la Secretaría General del organismo. Más allá de ser mujer y costarricense, los atestados y trayectoria de Rebeca Grynspan le darían renovados bríos a la organización

Rebeca Grynspan, secretaria general de la Unctad, sonríe con un micrófono en mano.
Los sólidos atestados de Rebeca Grynspan, la amplitud de su huella multilateral, y la experiencia acumulada, la capacitan para ejercer la Secretaría General de la ONU con toda propiedad. (Cortesía Unctad/Cortesía Unctad)







