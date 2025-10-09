Política

¿Logrará Costa Rica el apoyo internacional para que Rebeca Grynspan lidere la ONU? Esto dice el gobierno de Rodrigo Chaves

La candidata a la Secretaría General de la ONU liderará una campaña austera, que tendrá como su principal carta de presentación la reputación internacional de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
08/10/2025/ Presentación de Rebeca Grynsban como candidata de Costa Rica a la Secretaría General de la ONU en la Casa Amarilla / Foto John Durán
Rebeca Grynspan se manifestó confiada de poder alcanzar la Secretaría General de la ONU. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rebeca GrynspanONUSecretaría General de la ONUArnoldo André TinocoCancilleríaRodrigo Chaves
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.