Editorial

Editorial: Se llama Pecov, lo lidera el OIJ y abre una puerta de esperanza

Este plan para contener y controlar la violencia está rindiendo apreciables frutos en seguridad. En él participan activamente la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, las policías municipales, el Ministerio Público y los tribunales

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Por La Nación
Precario los Diques Cartago
Ante el aumento de la delincuencia y los homicidios vinculados con disputas de territorio para distribuir droga, efectivos policiales recorrieron, en marzo anterior, el precario Los Diques, en Cartago. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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