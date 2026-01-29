Columnistas

El mito de la suspensión de garantías

Anunciar en campaña la eventual suspensión de garantías constitucionales como la ‘pomada canaria’ para enfrentar los actuales problemas de seguridad del país es una excusa barata y demagógica para justificar la incapacidad de resolverlos

EscucharEscuchar
Por Rubén Hernández Valle
José Aguilar Berrocal, Laura Fernández Delgado y Fabricio Alvarado, candidatos a la presidencia que han planteado la posibilidad de suspender temporalmente los derechos y garantías individuales en sus eventuales gobiernos.
José Aguilar, Laura Fernández y Fabricio Alvarado, candidatos que han planteado la posibilidad de suspender temporalmente los derechos y garantías individuales en sus eventuales gobiernos. (Fotocomposición: Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
derechos y garantías individualeselecciones 2026Constitución

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.