Editorial

Editorial: Cartago toma la iniciativa para combatir ola de asesinatos

Los alcaldes provinciales impulsan un abordaje integral para poner coto a la violencia delictiva. El Consejo creado para la coordinación de acciones e instituciones puede ser una herramienta clave

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Por La Nación
Un hombre de 35 años, de apellido Rosales, fue detenido por agentes del OIJ de Cartago, como sospechoso del homicidio del mecánico Jonathan Mauricio González Carvajal.
La provincia de Cartago enfrenta este año una inédita ola de homicidios. (Christian Montero/Foto: cortesía OIJ)







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