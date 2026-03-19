Política

Alcaldes de Cartago crean Consejo Provincial de Seguridad para enfrentar crisis de criminalidad

Medida surge en medio de un aumento de la violencia en la provincia, donde los homicidios se duplicaron en los primeros meses del año

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Por Cristian Mora
Reunión entre Mario Zamora y alcaldes de Cartago
Alcaldes e intendentes de los ocho cantones de Cartago se reunieron en la Municipalidad de Cartago junto al ministro de Seguridad Pública para abordar la situación de criminalidad en la provincia. (Mario Redondo/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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