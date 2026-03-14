El País

Mario Redondo denuncia ante OIJ de Cartago presuntas amenazas de muerte tras propuesta de desalojar Los Diques

Autoridades policiales han intensificado operativos en Los Diques en medio de preocupaciones por criminalidad y narcotráfico en la zona

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Por Cristian Mora
Mario Redondo, alcalde de Cartago, en Los Diques
El alcalde de Cartago, Mario Redondo, cuenta con custodia de la Policía Municipal tras aparentemente recibir amenaza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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