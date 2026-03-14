Mario Redondo denuncia ante OIJ de Cartago presuntas amenazas de muerte tras propuesta de desalojar Los Diques

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, cuenta con custodia de la Policía Municipal tras aparentemente recibir amenaza.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, presentó el 13 de marzo una denuncia ante la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según confirmó a La Nación la oficina de prensa de esa institución.

Según una fuente cercana al caso, el OIJ recibió información confidencial sobre un supuesto plan de un grupo criminal para atentar contra la vida de Redondo, quienes estarían molestos por el anuncio del posible desalojo en Los Diques de Cartago. Tras ser alertado de la situación, el alcalde interpuso la denuncia.

El OIJ confirmó la existencia de la denuncia pero no brindó detalles sobre el contenido debido a que el caso se encuentra en investigación.

Ante esta situación, la Policía Municipal de Cartago brinda custodia al alcalde, lo cual ha sido visible tanto en las afueras de su vivienda como durante diligencias realizadas en el OIJ de la provincia.

Consultado por La Nación, Redondo dijo que no se referirá al tema y evitó dar declaraciones por recomendación de sus abogados.

¿Qué pasa en Los Diques?

La denuncia por presuntas amenazas surge luego de que, el 12 de marzo, Redondo sostuviera una reunión con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, representantes del OIJ y otras instituciones para analizar la situación en Los Diques y coordinar acciones contra la criminalidad en la provincia.

En diversas ocaciones, Redondo ha planteado la necesidad de desalojar las construcciones ubicadas en esa localidad, al considerar que el sitio enfrenta problemas de seguridad, riesgos sanitarios y presión sobre los servicios públicos.

En publicaciones recientes, el alcalde señaló que el área se ha convertido en una “bomba de tiempo”, por lo que insiste en impulsar un plan interinstitucional para retirar las viviendas del lugar.

Redondo indicó que el sector representa un peligro para el cantón de Cartago y para los mismos habitantes de este lugar: sin condiciones sanitarias, en hacinamiento y, sobre todo, con un creciente narcotráfico que ha provocado una ola de adicciones y violencia descontrolada.

Los Diques de Cartago es una franja de 12 kilómetros que se pretendía usar como contención del río Reventado, pero que desde hace décadas se convirtió en un asentamiento donde malviven al menos 2.500 familias, unas 11.000 personas.

La alcaldía de Cartago asegura que, como los terrenos están bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT),la intervención que pueden hacer en el lugar es limitada.

Mientras tanto, autoridades policiales han intensificado operativos en el sector en medio de preocupaciones por criminalidad y narcotráfico en la zona.

Durante el operativo en los diques de Cartago, las autoridades decomisaron 2.700 dosis de droga, entre ellas crack, marihuana y cocaína. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Operativo policial

Un operativo policial ejecutado el pasado 13 de marzo en Los Diques de Cartago permitió el decomiso de drogas, armas y dinero en efectivo, así como la detención de un sospechoso por el asesinato de Jeffrey Giovanny Araya Achio, ocurrido en un gimnasio de Cartago el 9 de febrero.

La intervención fue ejecutada por oficiales de la Fuerza Pública de Cartago, la Unidad Canina y el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal de Cartago.

Durante la incursión, las autoridades decomisaron 2.700 dosis de droga, entre ellas crack, marihuana y cocaína.

Además, se incautaron ¢400.000 en efectivo, principalmente en billetes de baja denominación, que según las autoridades corresponderían a dinero obtenido por la venta de droga.

El operativo también permitió el decomiso de dos armas tipo pistola calibre 9 milímetros, junto con tres cargadores con munición del mismo calibre.