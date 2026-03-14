Sucesos

Detienen a uno de los sospechosos del asesinato en gimnasio de Cartago

Homicidio ocurrió el pasado 9 de febrero

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Por Sebastián Sánchez
Un hombre fue detenido como sospechoso de participar en el crimen en un gimnasio en Cartago
Un hombre fue detenido como sospechoso de participar en el crimen en un gimnasio en Cartago (OIJ/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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