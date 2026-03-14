Detienen a uno de los sospechosos del asesinato en gimnasio de Cartago

Un hombre fue detenido como sospechoso de participar en el crimen en un gimnasio en Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la tarde de este viernes a un hombre de apellido Calderón por el asesinato de Jeffrey Giovanny Araya Achio, ocurrido en un gimnasio de Cartago el 9 de febrero.

La detención se produjo alrededor de las 4 p. m. en el Dique de la Mora, en Cartago, según confirmó el director interino del OIJ, Michael Soto.

Al sujeto le decomisaron dos armas de fuego, que serán analizadas para determinar si tienen rastros de sangre. El hombre no sería el gatillero, sino la persona que condujo la motocicleta.

Soto recordó que el incremento de los homicidios en Cartago se da por disputas territoriales. Añadió que el detenido pertenecería al grupo delincuencial conocido como “Los Marujas”.

Arsenal decomisado a hombre implicado en crimen de gimnasio en Cartago. (OIJ/OIJ)

Armas decomisadas a hombre implicado en crimen de gimnasio en Cartago. (OIJ/OIJ)

El homicidio en pleno gimnasio

El crimen ocurrió en Cartago, la noche del martes 9 de febrero, cuando un sicario irrumpió en el gimnasio Vita Fuerte Fitness y asesinó a balazos a Jeffrey Giovanny Araya Achio, de 34 años, conocido como Sayayín, mientras entrenaba.

Jeffrey Araya, fue asesinado mientras entrenaba en un gimnasio del centro de Cartago. (Foto: /Foto: cortesía)

El hecho se produjo frente a la mirada de otras personas que huyeron en medio del pánico tras escuchar múltiples detonaciones.

Araya Achio, soltero, sin hijos y vecino de Quircot de Cartago, fue sorprendido por la espalda mientras estaba sentado en una máquina de pesas, según confirmaron fuentes policiales.

En un video que circula en redes sociales y que será analizado por las autoridades, se observa a un sicario ingresar al local con casco oscuro de motociclista, portar un arma de fuego y avanzar por el centro de la sala de ejercicios hasta ubicar a su objetivo.

Ataque en gimnasio en Cartago

Sin mediar palabra, el atacante disparó en múltiples ocasiones a corta distancia, provocando la muerte del hombre en el sitio. Tras el ataque, el agresor abandonó el gimnasio, mientras los clientes y empleados corrían para ponerse a salvo.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.