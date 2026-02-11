Dueño del gimnasio donde asesinaron a hombre en Cartago se pronuncia: esto dijo

El dueño del gimnasio Vitafuerte Fitness Center, donde ocurrió el crimen en Cartago.

El dueño de los gimnasios Vitafuerte Fitness Center se pronunció tras el homicidio ocurrido la noche del martes en la sucursal de Cartago, reafirmando que la empresa actuó correctamente y no cometió errores en materia de seguridad.

“Por eso les digo, no nos echen las culpas, no fallamos en nada (...) no es porque yo sea el dueño de Vitafuerte, pero cuando les digo que no fallamos, es porque la realidad es que no fallamos”, recalcó.

En un mensaje dirigido a clientes y público general, el empresario lamentó profundamente lo sucedido, pero destacó que los protocolos de seguridad de Vitafuerte estaban activos y que el ataque se dio en cuestión de segundos.

Un hombre de aproximadamente 3O años falleció la noche de este lunes tras sufrir un ataque armado en el centro de Cartago. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Si ustedes ven los videos, al asesino le tomó únicamente 30 segundos. 30 segundos desde que entró, mató y salió. No había nada, no se podía hacer nada y cualquiera de nuestros empleados o cualquier persona del gimnasio que, en ese momento que lo quisiera parar, su vida iba a estar en peligro, nadie lo iba a hacer definitivamente”, aseguró el empresario.

El empresario aprovechó su mensaje para reflexionar sobre la creciente violencia en Costa Rica y el impacto que esta tiene sobre los negocios, los ciudadanos y el turismo.

Aseguró que Vitafuerte fortalecerá sus medidas de seguridad para proteger a clientes y empleados.

Además, hizo un llamado a las autoridades y al gobierno para implementar "mano dura" contra la delincuencia, subrayando que los comercios no pueden asumir responsabilidades por hechos violentos que escapan completamente de su alcance.

Cartago: Clausuran temporalmente gimnasio donde ocurrió crimen (Silvia Coto/Silvia Coto)

El homicidio

El crimen ocurrió en Cartago, la noche del martes 9 de febrero, cuando un sicario irrumpió en el establecimiento y asesinó a balazos a Jeffrey Giovanny Araya Achio, de 34 años, conocido como Sayayín, mientras entrenaba.

Jeffrey Araya, fue asesinado mientras entrenaba en un gimnasio del centro de Cartago. (Foto: /Foto: cortesía)

El asesinato ocurrió ante la mirada de otras personas que huyeron en medio del pánico tras escuchar múltiples detonaciones.

Araya Achio, soltero, sin hijos y vecino de Quircot de Cartago, fue sorprendido por la espalda mientras estaba sentado en una máquina de pesas, según confirmaron fuentes policiales.

En un video que circula en redes sociales y que será analizado por las autoridades, se observa a un sicario ingresar al local con casco oscuro de motociclista, portar un arma de fuego y avanzar por el centro de la sala de ejercicios hasta ubicar a su objetivo.

Ataque en gimnasio en Cartago

Sin mediar palabra, el atacante disparó en múltiples ocasiones a corta distancia, provocando la muerte del hombre en el sitio. Tras el ataque, el agresor abandonó el gimnasio, mientras los clientes y empleados corrían para ponerse a salvo.