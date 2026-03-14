Operativo en diques de Cartago: un detenido ligado a homicidio más decomiso de armas de fuego y droga

Durante el operativo en los diques de Cartago, las autoridades decomisaron 2.700 dosis de droga, entre ellas crack, marihuana y cocaína.

Un operativo policial realizado en el sector de los diques de Cartago permitió el decomiso de drogas, armas y dinero en efectivo, así como la detención de un sospechoso por el asesinato de Jeffrey Giovanny Araya Achio, ocurrido en un gimnasio de Cartago el 9 de febrero.

La intervención fue ejecutada por oficiales de la Fuerza Pública de Cartago, la Unidad Canina y el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal de Cartago.

Durante la incursión, las autoridades decomisaron 2.700 dosis de droga, entre ellas crack, marihuana y cocaína.

Además, se incautaron ¢400.000 en efectivo, principalmente en billetes de baja denominación, que según las autoridades corresponderían a dinero obtenido por la venta de droga.

El operativo también permitió el decomiso de dos armas tipo pistola calibre 9 milímetros, junto con tres cargadores con munición del mismo calibre.

En la intervención policial también se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros y cargadores con munición. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

El director regional de la Fuerza Pública en Cartago, Erick Calderón, indicó que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones que realizan las autoridades para combatir el narcotráfico en la provincia.

Según explicó, las operaciones policiales se llevan a cabo de forma constante en los diques y en otros puntos considerados prioritarios dentro de la provincia de Cartago.

“Bomba de tiempo”

El operativo se da en medio de discusiones recientes sobre la situación de seguridad en el sector de los diques de Cartago.

Días atrás, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, representantes del OIJ y de distintas instituciones para analizar la problemática del lugar y coordinar acciones contra la criminalidad en la provincia.

Tras ese encuentro, Redondo planteó la necesidad de desalojar las construcciones ubicadas en los diques, al considerar que el sitio enfrenta problemas de seguridad, riesgos sanitarios y presión sobre los servicios públicos.

En publicaciones recientes, el alcalde ha señalado que el área se ha convertido en una “bomba de tiempo”, por lo que insiste en impulsar un plan interinstitucional para retirar las viviendas del lugar.

Redondo ha indicado que el sector representa un peligro para el cantón de Cartago y para los mismos habitantes de este lugar: sin condiciones sanitarias, en hacinamiento y, sobre todo, con un creciente narcotráfico que ha provocado una ola de adicciones y violencia descontrolada.

Los Diques de Cartago son una franja de 12 kilómetros que se pretendía usar como contención del río Reventado, pero que desde hace décadas se convirtió en un asentamiento donde malviven al menos 2.500 familias, unas 11.000 personas.

La alcaldía de Cartago asegura que, como los terrenos están bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT),la intervención que pueden hacer en el lugar es limitada.