Sucesos

Operativo en diques de Cartago: un detenido ligado a homicidio más decomiso de armas de fuego y droga

Operativo fue ejecutado por Fuerza Pública, OIJ y Policía Municipal en uno de los sectores priorizados por las autoridades

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Por Cristian Mora
Operativo Dique de Cartago
Durante el operativo en los diques de Cartago, las autoridades decomisaron 2.700 dosis de droga, entre ellas crack, marihuana y cocaína. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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