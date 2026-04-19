Sucesos

Plan de OIJ basado en cuatro pilares explica reducción de homicidios en primer trimestre

Policía Judicial apunta a cerrar el 2026 con la cifra más baja en tres años

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Por Christian Montero
Precario los Diques Cartago
La provincia de Cartago concentra en este momento la atención de las autoridades debido al incremento de homicidios. La zona de los Diques es escenario de patrullajes frecuentes. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Homicidios 2026 Michael Soto
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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