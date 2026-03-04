Editorial

Editorial: Baja en homicidios: cuando la coordinación rinde más que la confrontación

Hay que trabajar para que la baja en homicidios y otros delitos durante enero y febrero se convierta en tendencia. Mejores estrategias del OIJ, coordinación policial y acción legislativa y judicial han sido factores relevantes

EscucharEscuchar
Por La Nación
Allanamiento Limón Caso Transbordo
Uno de los ejes centrales de la labor del OIJ ha sido la desarticulación de estructuras criminales responsables de una enorme cantidad de homicidios. El 18 de febrero tuvo lugar esta incursión policial en el barrio Los Cocos, de Limón. El operativo, denominado Caso Transbordo, buscaba desmantelar una banda de narcotráfico. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialreducción de homicidiosOIJ
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.