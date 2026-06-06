Editorial

Editorial: ¿Por qué Laura Fernández ahora rechaza la Agenda 2030 que defendía con vehemencia hace apenas tres años?

La contradicción entre lo que dijo y firmó como ministra, y lo que declaró como presidenta, no puede ser mayor

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Por La Nación
Laura Fernández en 2023, como ministra de Mideplán. Y en 2026, como presidenta en ejercicio
Hay poco menos de tres años entre ambos momentos: la ministra Laura Fernández, el 3 de octubre de 2023 (izq.) y la presidenta Laura Fernández, el 3 de junio de 2026. Sin embargo, el discurso de una y el de la otra es completamente antagónico. (Archivo LN/Fotos)







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