Revista Dominical

‘La Agenda 2030 no es una agenda de Naciones Unidas, es una agenda que fue aprobada por los Estados’, explica coordinador en Costa Rica

Pablo Salazar Canelos sostiene que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son acuerdos adoptados por los Estados miembros y defendió la necesidad de dialogar con sectores críticos

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Por Jorge Arturo Mora
Pablo Salazar Canelos, nuevo coordinador residente de la ONU en Costa Rica. Foto: Cortesía ONU
Salazar Canelos sostiene que Costa Rica mantiene fortalezas institucionales poco comunes en la región, aunque reconoce desafíos en seguridad y cohesión social. (ONU/ONU)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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