Revista Dominical

Coordinador de la ONU: ‘Espero que mientras esté en Costa Rica podamos decir que el país mantuvo principios democráticos’

¿Cómo planea hacer mancuerna con Laura Fernández? ¿Qué puede hacer realmente la ONU frente a la crisis de seguridad? El nuevo coordinador residente de la ONU, Pablo Salazar Canelos, responde sobre los retos de Costa Rica

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Por Jorge Arturo Mora
Pablo Salazar Canelos, nuevo coordinador residente de la ONU en Costa Rica. Foto: Cortesía ONU
Salazar Canelos sostiene que Costa Rica mantiene fortalezas institucionales poco comunes en la región, aunque reconoce desafíos en seguridad y cohesión social. (ONU/ONU)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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