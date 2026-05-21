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ONU adopta texto para reforzar obligación de países frente a cambio climático: Vea cómo votó Costa Rica

“Sabemos que algunos preferirían que esta Asamblea dijera menos, o que no dijera nada en absoluto”, dice embajador de Vanuatu, que impulsó la iniciativa.

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Por AFP
Datos satelitales de la NASA advierten que el cambio climático podría generar condiciones imposibles para la vida humana en regiones densamente pobladas hacia 2070.
Datos satelitales de la NASA advierten que el cambio climático podría generar condiciones imposibles para la vida humana en regiones densamente pobladas hacia 2070. (Canva/Canva)







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