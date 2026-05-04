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ONU ve en Laura Fernández una oportunidad para profundizar su aporte a Costa Rica

‘Con el inicio del gobierno de Laura Fernández, la ONU proyecta una nueva etapa de cooperación en Costa Rica, enfocada en desarrollo sostenible, inclusión y resultados concretos’

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Por Pablo Salazar Canelos
Manos sostienen piezas de un engranaje. Imagen conceptual de trabajo en equipo, innovación, pensamiento estratégico y ambiente creativo, alianzas estratégicas
La alianza entre Costa Rica y Naciones Unidas es mucho más que una relación de cooperación: es una sociedad histórica forjada en valores compartidos. (Shutterstock/Imagen)







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