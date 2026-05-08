Revista Dominical

¿Cuál es la visión de Rebeca Grynspan para la ONU? Esto expone la candidata a la secretaría general

Rebeca Grynspan es la candidata de Costa Rica para el máximo puesto de la Organización de las Naciones Unidas y estas son sus principales ideas para el puesto.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Costa Rican economist and former Second Vice President Rebeca Grynspan speaks to the press following her hearing to be considered as the next Secretary-General of the United Nations at UN Headquarters in New York on April 22, 2026. Grynspan is among four candidates vying for the position currently held by Portugal's Antonio Guterres. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Rebeca Grynspan aspira a la Secretaría General de la ONU. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ONUNaciones UnidasRebeca GrynspanSecretaría General de las Naciones Unidasdiplomacia
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.