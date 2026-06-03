Laura Fernández defiende nombramiento de donante del PPSO, Boris Marchegiani, como embajador en la ONU: ‘Ya no quiero más Agenda 2030′

La presidenta Laura Fernández defendió este miércoles el nombramiento de Boris Marchegiani como representante de Costa Rica ante las Naciones Unidas y aseguró que busca dar un giro en las prioridades que el país impulsa en ese organismo internacional.

La presidenta Laura Fernández defendió este miércoles el nombramiento de Boris Marchegiani, donante del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y financista de las vallas publicitarias contra jerarcas del Estado, como embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU).

La mandatario aseguró que busca dar un giro a la agenda que el país impulsa en ese organismo internacional. Justificó la designación luego de que se le consultara por la experiencia diplomática que acredita Marchegiani para ejercer el cargo.

Marchegiani pagó para que la empresa Publiex colocara las vallas publicitarias en algunas de las autopistas más concurridas de la Gran Área Metropolitana, como la ruta 27 y Circunvalación. En el 2025, además, aportó ¢14 millones al PPSO.

Marchegiani también se desempeña como secretario general suplente del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que fue utilizada por el chavismo como “taxi” electoral para participar en los comicios nacionales de 2026. Bajo esa bandera, Laura Fernández fue postulada como candidata presidencial y resultó electa.

Boris Marchegiani, empresario del sector turístico vinculado al movimiento político chavista, fue nombrado representante de Costa Rica ante las Naciones Unidas. La presidenta Laura Fernández defendió su designación este miércoles. (Fotos: José Cordero/Facebook)

Nombramiento no obedece a trayectoría diplomática

Fernández respondió que su decisión no obedece a una trayectoria diplomática, sino a la necesidad de que Costa Rica impulse temas distintos a los que, según ella, han predominado en años recientes dentro del sistema de Naciones Unidas.

“Yo tomé la decisión de cambiar al representante de Costa Rica ante las Naciones Unidas porque quiero dar un giro. Ya no quiero más Agenda 2030 colándosenos por la puerta de la cocina en Costa Rica”, afirmó la presidenta.

La jerarca cuestionó que el país haya destinado esfuerzos a discusiones relacionadas con diversidad sexual, identidad de género y matrimonio entre personas del mismo sexo, temas sobre los cuales consideró que Costa Rica ya ha alcanzado avances suficientes.

“Ya yo no quiero ver más a Costa Rica en esos foros relacionados con derechos, diversidades y esas cosas donde ya el país está, gracias a Dios, al día. Aquí se nos trata por igual a todas las personas sin distinción de su preferencia sexual”, sostuvo.

En contraste, Fernández aseguró que pretende que la representación costarricense en la ONU se concentre en asuntos como seguridad, combate al narcotráfico, energía, competitividad, generación de negocios y promoción del turismo.

La presidenta destacó que Marchegiani es especialista en temas energéticos y empresario del sector turístico, características que, a su juicio, lo convierten en una persona adecuada para asumir la representación del país ante el organismo internacional.

Marchegiani justifica su nombramiento

La Nación consultó a Marchegiani, previo a que se confirmara su nombramiento, si consideraba contar con los atestados suficientes para encabezar la embajada en la ONU a lo que respondió: “He tenido 40 años de negociaciones multilaterales y bilaterales. Si eso no es suficiente, yo no sé lo que es”.

Si bien el empresario reconoció no contar con experiencia diplomática, aseguró que las negociaciones en las que estuvo involucrado se efectuaron “de gobierno a gobierno, casi todas ellas”.

Mencionó su experiencia en PEPEX.NET, que describió como una plataforma para facilitar transacciones internacionales de energía entre gobiernos y corporaciones, donde, según informó, participó en negociaciones de alcance global.

El empresario dijo haber ocupado cargos ejecutivos en áreas de comercio y suministro de petróleo y derivados. Indicó que fue vicepresidente en Global Petroleum Corporation y Coastal Corporation, además de desempeñarse como negociador regional para las Américas en Tosco Corporation y como representante de ventas para Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En el ámbito nacional, señaló que su actividad se ha concentrado en el turismo y el desarrollo sostenible. Indicó ser accionista del Gaia Hotel & Reserve, así como haber participado en organizaciones del sector turístico y en espacios de articulación público-privada, incluyendo su rol como representante del sector turismo ante el Consejo de Gobierno en 2018.