Política

Laura Fernández defiende nombramiento de donante del PPSO, Boris Marchegiani, como embajador en la ONU: ‘Ya no quiero más Agenda 2030′

Marchegiani fue el financista de las vallas colocadas contra jerarcas; la presidenta afirmó que, con su nombramiento, pretende alejar la representación del país de debates sobre diversidad sexual

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Por Cristian Mora
01/02/2026 San José, Monumental, Seguimiento Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
La presidenta Laura Fernández defendió este miércoles el nombramiento de Boris Marchegiani como representante de Costa Rica ante las Naciones Unidas y aseguró que busca dar un giro en las prioridades que el país impulsa en ese organismo internacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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