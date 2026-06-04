¿Qué es la Agenda 2030 de la ONU y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

La Agenda 2030 reúne 17 objetivos globales acordados por 193 países. Costa Rica asumió compromisos para cumplir metas antes del año 2030.

Las declaraciones de la presidenta Laura Fernández contra la Agenda 2030 de las Naciones Unidas reabrieron una discusión que durante años estuvo presente en la política pública costarricense. La mandataria afirmó el pasado 3 de junio que ya no quiere ver “más Agenda 2030 colándose por la puerta de la cocina en Costa Rica”, al anunciar un cambio en la representación del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sus palabras contrastan con la posición que sostuvo como ministra de Planificación Nacional y Política Económica, cuando respaldó públicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), participó en el relanzamiento de la Agenda 2030 en Costa Rica y destacó la definición de metas nacionales para cumplir con esos compromisos.

Laura cambió su opinión

La reacción de Fernández volvió a poner la Agenda 2030 y los ODS en el centro de la discusión pública.

A continuación, le explicamos qué es esta iniciativa y qué buscan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030: un acuerdo adoptado por 193 países

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre de 2015.

Se trata de un plan de acción internacional suscrito por los 193 Estados Miembros de la ONU con el propósito de orientar políticas públicas y acciones de desarrollo durante un periodo de 15 años, hasta el 2030.

Según Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la iniciativa busca avanzar simultáneamente en tres dimensiones: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental.

La Agenda 2030 surgió en un contexto marcado por el aumento de las desigualdades, los desafíos climáticos, la pobreza persistente y la necesidad de construir modelos de desarrollo más sostenibles.

La Cepal la define como una agenda transformadora que coloca la igualdad y la dignidad de las personas en el centro del desarrollo sostenible.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas específicas.

Estos objetivos abarcan temas que van desde la erradicación de la pobreza hasta la protección de los ecosistemas.

Los 17 ODS son:

Fin de la pobreza. Hambre cero. Salud y bienestar. Educación de calidad. Igualdad de género. Agua limpia y saneamiento. Energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsables. Acción por el clima. Vida submarina. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia e instituciones sólidas. Alianzas para lograr los objetivos.

Cada uno contiene metas medibles e indicadores que permiten evaluar el avance de los países en áreas específicas.

Por ejemplo, dentro del ODS de fin de la pobreza se incluyen metas para reducir la proporción de personas que viven en pobreza extrema; en el de agua limpia y saneamiento se mide el acceso de la población a servicios seguros de agua potable; y en el de educación de calidad se establecen indicadores relacionados con la finalización de los estudios y los niveles de aprendizaje alcanzados.

¿Qué papel tiene Costa Rica?

Costa Rica asumió los compromisos de la Agenda 2030 como parte de su condición de Estado miembro de Naciones Unidas.

En octubre de 2023, el país relanzó oficialmente su compromiso con los ODS mediante la firma de un acuerdo respaldado por instituciones públicas, poderes de la República y representantes de diversos sectores.

Posteriormente, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) anunció 55 metas nacionales alineadas con los ODS que deberían alcanzarse antes de finalizar la década.

En ese momento, Laura Fernández, entonces ministra de Planificación, calificó el proceso como un esfuerzo colaborativo y destacó que Costa Rica se convertía en el primer país en realizar ese ejercicio de manera participativa y transparente.

Además, el Gobierno costarricense participó en la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023 realizada en Nueva York, donde presentó avances relacionados con la implementación de metas nacionales.

¿Por qué la derecha política y la ultra derecha adversan la Agenda 2030?

Aunque la Agenda 2030 cuenta con respaldo de organismos internacionales, gobiernos, universidades, empresas y organizaciones sociales, también es objeto de críticas en distintos países.

Sectores políticos de derecha y ultraderecha han cuestionado algunos de sus alcances y la han asociado con iniciativas globales que, según sostienen, podrían afectar la soberanía nacional o promover determinadas agendas ideológicas.

Entre quienes han formulado críticas figuran dirigentes del partido Vox en España y el presidente argentino Javier Milei.

Paralelamente, agencias internacionales de verificación y especialistas han advertido sobre la circulación de teorías conspirativas que atribuyen a la Agenda 2030 objetivos que no aparecen en sus documentos oficiales.

Según AFP, numerosos mensajes difundidos en redes sociales han tergiversado el contenido de la iniciativa al vincularla con supuestos planes de control global, restricciones a las libertades individuales o la eliminación de la soberanía de los Estados.