El País

¿Qué es la Agenda 2030 de la ONU y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Las críticas de la presidenta Laura Fernández reactivaron la discusión sobre el plan impulsado por Naciones Unidas para combatir la pobreza, reducir desigualdades y promover el desarrollo sostenible

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Por Damián Arroyo C. y Sebastián Sánchez
La Agenda 2030 reúne 17 objetivos globales acordados por 193 países. Costa Rica asumió compromisos para cumplir metas antes del año 2030.
La Agenda 2030 reúne 17 objetivos globales acordados por 193 países. Costa Rica asumió compromisos para cumplir metas antes del año 2030. (ONU/Albert Marín)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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