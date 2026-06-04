Política

Laura Fernández pasó de impulsar la Agenda 2030 como ministra a rechazarla como presidenta: así cambió su discurso

‘Ya no quiero más Agenda 2030′, dijo este 3 de junio como presidenta. En el 2023, firmó un documento que la calificaba como la más ‘estratégica del mundo’. Ese compromiso es blanco constante de ataques por parte de la ultraderecha a nivel internacional

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Por Sebastián Sánchez
Reunión convocada por la Sra Presidenta de la República Laura Fernández con los 3 poderes de la República
Laura Fernández arremetió contra la Agenda 2030 este miércoles. (JOHN DURÁN /John Durán)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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