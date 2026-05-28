Política

Gobierno de Laura Fernández nombra a Mario Zamora como embajador ante la ONU en Suiza y a Arnoldo André en la OEA

El Consejo de Gobierno decidió los nombramientos de Zamora y André como embajadores

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Por Lucía Astorga
Comisión derechos Humanos
El excanciller Arnoldo André, y el exministro de Seguridad Mario Zamora, continuarán ligados al gobierno, pero esta vez como embajadores. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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