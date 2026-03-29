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Editorial: ¿Puede legislar sobre narcotráfico quien lo litiga?

Las democracias no se sostienen únicamente sobre lo que es legal, sino también sobre lo que resulta institucionalmente prudente. El cargo de diputado no exige dedicación exclusiva. Ello permite que quien legisla pueda, simultáneamente, continuar ejerciendo como litigante, incluso en materias altamente sensibles

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Por La Nación
José Miguel Villalobos plenario Asamblea Legislativa
En José Miguel Villalobos confluyen varios elementos relevantes: su vinculación profesional en casos relacionados con narcotráfico y lavado; su cercanía con el poder político, y su relación pública con otro abogado detenido ante una solicitud de extradición de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red narco. (Cortesía/La Nación)







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