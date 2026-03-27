Política

José Miguel Villalobos define pesos dentro de la fracción de Pueblo Soberano: ‘Yo soy el cercano a Rodrigo Chaves’

En una bancada marcada por la diversidad de perfiles, el diputado electo destaca su cercanía con el presidente, figura central del movimiento chavista, como elemento diferenciador frente a sus compañeros

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Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
José Miguel Villalobos aseguró que su relación personal con el presidente Rodrigo Chaves es más profunda que el vínculo profesional que ostenta, como abogado personal del mandatario. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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