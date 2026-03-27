José Miguel Villalobos define pesos dentro de la fracción de Pueblo Soberano: ‘Yo soy el cercano a Rodrigo Chaves’

José Miguel Villalobos aseguró que su relación personal con el presidente Rodrigo Chaves es más profunda que el vínculo profesional que ostenta, como abogado personal del mandatario.

José Miguel Villalobos, diputado electo del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), marcó diferencias dentro de la futura fracción al atribuirse una cercanía directa con el presidente Rodrigo Chaves que —según sus propias palabras— no comparten en igual medida el resto de sus compañeros.

Consultado por La Nación sobre la posibilidad de fracturas o pugnas de poder a lo interno de la bancada de 31 diputados, el futuro legislador descartó ese escenario. No obstante, él mismo señaló que dentro de la agrupación confluyen distintos grupos —como el integrado por quienes han militado en Pueblo Soberano y el bloque de pastores evangélicos— y, en ese contexto, se diferenció del resto al afirmar que “hay alguno que tiene la cercanía directa con el presidente, que soy yo”.

Villalobos afirmó que su relación con el presidente Chaves va más allá de su rol como abogado personal del mandatario. Sostuvo que se trata de un vínculo de larga data. “Soy su amigo de infancia; trabajé con él varios años en el Banco Mundial”, indicó.

El jurista agregó que “todos somos muy cercanos a doña Laura (Fernández), algunos más cercanos a don Rodrigo que otros”.

No obstante, declaró que la futura fracción oficialista se mantiene unida alrededor de un elemento: “el apoyo total a las políticas de gobierno de la administración Fernández Delgado; no creo que ahí vaya a haber discusiones”.

El legislador añadió que, aunque pueden darse criterios divergentes en aspectos puntuales, estos no deberían trasladarse a las votaciones.

“Puede haberlas, y es lógico, normal y deseable que haya discusiones e inclusive diferencias, en posiciones de detalle, no diferencias a la hora de tomar la decisión en la comisión o en el plenario, donde se debe ser monolítico”, expresó.

Villalobos no dejó espacio a que los próximos integrantes de la bancada de gobierno se salga de la línea. “Una vez que como fracción se toma una decisión, todos tenemos que seguirla”, sentenció.

La futura bancada oficialista agrupa a figuras de trayectorias diversas. Una parte proviene del actual Poder Ejecutivo, incluidos exjerarcas que trabajaron en la administración Chaves, mientras que otros legisladores electos han tenido vínculos previos con partidos como Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC), así como un bloque identificado con el sector evangélico.

También forman parte personas que ocuparon puestos en distintas instituciones durante la primera etapa del proyecto chavista.

La fracción también se caracteriza por no contar con una figura única de liderazgo interno claramente definida, como sí la tuvo la bancada de Progreso Social Democrático (PPSD), gracias a la participación de Pilar Cisneros.

Debido a que el proyecto político se ha articulado alrededor del presidente Chaves, esta sería la única persona con la suficiente legitimidad para ordenar al grupo, un rol que en la fracción saliente de gobierno, del PPSD, asumió Cisneros.