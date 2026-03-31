Editorial

Editorial: Pacientes pagan caro el abuso de permisos laborales en la CCSS

Lo que se concibió como una medida solidaria para los empleados trocó en ausencias durante jornadas completas cuyo costo para la Caja asciende a ¢8.400 millones por año. Tales permisos obligan a suspender citas y cirugías, a retrasar tratamientos y a recargar funciones en el resto del personal, lo que engrosa aún más las listas de espera

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Por La Nación
En 2025 se otorgaron 191.582 permisos con goce salarial en toda la CCSS. La mayor parte los disfrutaron empleados de Enfermería y Servicios de Apoyo. Este ausentismo tiene gran impacto en la agenda de cirugías programadas. (Shutterstock)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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