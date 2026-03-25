CCSS pagó permisos por 226 días a un funcionario que ‘prácticamente no trabajó’ en el 2025

Directores de hospitales revelaron que tanto personal falta por solicitar permisos para acompañar a familiares a citas médicas que tienen que cerrar quirófanos.

Un funcionario de servicios generales del Hospital México obtuvo 226 días de permiso con goce salarial en el 2025 para acompañar a citas médicas a familiares directos. Al restarle los días libres de Semana Santa, Navidad y fines de semana, esta persona prácticamente no trabajó durante todo el año.

Así lo indicó Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras una exposición de Luis Bolaños Guzmán, director de Bienestar Laboral de la institución, sobre las licencias para acompañar a parientes al doctor y sus consecuencias.

“O sea, hay personas que no trabajan, si usted quita todos esos días (...). Hay personas que no trabajaron”, comentó la jerarca.

El caso se conoció durante la sesión de la Junta Directiva del pasado 19 de marzo en la que dicho órgano decidió hacer una interpretación auténtica del artículo 46, inciso h) de la Normativa de Relaciones Laborales para modificar sus alcances.

Dicha norma permitía otorgar permiso con goce salarial hasta por un día completo para que funcionarios acompañarán a citas médicas sus hijos menores de edad o con condición de discapacidad, cónyuges y padres y madres.

Solo el año pasado, dicho beneficio tuvo un costo de ¢8.407 millones para la institución.

No obstante, la Directiva resolvió que la autorización ahora solo será por el tiempo efectivo que dure la cita médica, incluyendo los traslados y las gestiones asociadas tales como exámenes, retiro de medicamentos o programación de nuevas citas.

Más de 100 días con permiso con goce salarial

Además del trabajador que acumuló 226 días de ausencia el año pasado, otros empleados de la CCSS también superaron los 100 días de licencia con goce de salario para acompañar a familiares a citas médicas. Entre ellos figuran: