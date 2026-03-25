El País

‘Estamos botando la plata’: La CCSS pagó ¢8.400 millones en permisos a funcionarios que se ausentaron jornadas completas

En el 2025, funcionarios de la institución solicitaron 191.582 permisos para acompañamiento a citas médicas: el 87% de ellos se otorgaron por jornada completa

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
CCSS, fachada
En el 2025, la CCSS pagó ¢8.400 millones a funcionarios que, en su mayoría, se ausentaron por días completos a su trabajo al acogerse al permiso con goce salarial que les permite acompañar familiares directos a citas médicas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSPermisos con goce salarial
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.