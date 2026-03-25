El País

Permisos pagados en la CCSS para acompañamiento a citas médicas obligan a cerrar quirófanos y disparan ausencias

En el 2025, el 87% de las autorizaciones a trabajadores para que acompañaran a familiares a citas fueron por el día completo

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Edificio CCSS
Directores de tres hospitales revelaron como el uso de permisos con goce salarial para acompañar a citas médicas a parientes afecta la prestación de servicios en los centros médicos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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CCSSPermisos con goce salarial
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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