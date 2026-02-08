Editorial

Editorial: OEA lo advierte de nuevo: Costa Rica debe cerrar portillos al narco en campañas electorales

Las fuertes sumas de dinero que consiguen los partidos antes de los comicios, mediante contribuciones individuales sin límite e instrumentos especulativos, facilitan la entrada de capitales de origen ilícito. Los 57 congresistas que asumirán funciones el 1.° de mayo tienen el deber de retomar una iniciativa planteada por el TSE y, por fin, dar un paso que el país ha pospuesto durante más de una década

