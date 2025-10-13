Editorial

Editorial: Merecido Nobel para una mujer ejemplar

El premio para la dirigente María Corina Machado destaca su valiente lucha cívica contra la dictadura venezolana. El mensaje de fondo, en un mundo plagado de autoritarismos, es la estrecha relación entre paz y democracia

Por La Nación
Caracas, 21 de marzo de 2024. Líder de la oposición venezolana María Corina Machado junto a seguidores.
El papel crucial María Corina Machado en esta cruzada arrolladora y a la vez pacífica la condujo a la clandestinidad en diciembre pasado. Acá, en una actividad de protesta en Caracas, en marzo de 2024. (Shutterstock/Foto)







La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

