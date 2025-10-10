Foros

Primera publicación de María Corina Machado tras anuncio del Nobel: ‘Vamos de la mano de Dios, hasta el final’

‘A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final’

Por María Corina Machado
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, se dirige a sus seguidores en una manifestación en Caracas, mostrando su compromiso con la lucha democrática.
María Corina Machado, líder opositora venezolana, a inicios de julio de 2024, durante un discurso en Caracas, donde llamó a la resistencia y señaló que el régimen de Nicolás Maduro enfrentaba su fase final. (FEDERICO PARRA/AFP)







