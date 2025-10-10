Primera publicación de María Corina Machado tras anuncio del Nobel: ‘Vamos de la mano de Dios, hasta el final’

María Corina Machado, líder opositora venezolana, a inicios de julio de 2024, durante un discurso en Caracas, donde llamó a la resistencia y señaló que el régimen de Nicolás Maduro enfrentaba su fase final.

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz, anunció el Comité Noruego del Nobel, que destacó su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.

Las siguientes son las palabras con que Machado aceptó el galardón; fueron compartidas la mañana de este viernes en sus redes sociales. Las mayúsculas y resaltados en negrita son de origen.

---------

Caracas, 10 de octubre del 2025

Con profunda gratitud, acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz que me confiere el Comité Noruego del Nobel y que recibo en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su Libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor.

Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación. La maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.

Sin embargo, la respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad. Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra.

Hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio (de 2024).

Los venezolanos reconocemos que, así como hemos dado todo en nuestra lucha ciudadana, el apoyo de nuestros genuinos aliados ha sido decisivo. A los pueblos de las Américas y el mundo y a sus valientes líderes que nos respaldan, les transmito mi profundo agradecimiento desde el fondo de mi corazón. La historia de Venezuela escribirá sus nombres de manera indeleble.

Nuestro pueblo entendió que no puede haber Paz sin Libertad, y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física. Venezuela será libre y este logro propagará coraje y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen.

A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta.

Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025