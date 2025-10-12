El Mundo

María Corina Machado: ‘Ha sido un camino muy largo y doloroso, pero siento que estamos llegando a las horas finales’

La líder opositora venezolana dice que el reconocimiento es un impulso para todo su país.

EscucharEscuchar
Por Gaspar Ramírez y El Mercurio/GDA/Chile
La dirigente venezolana de oposición María Corina Machado se dirige a una multitud en esta imagen del 9 de enero de 2025 en Caracas. Machado vive actualmente en la clandestinidad y fue galardonada este 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz.
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. (MATTEY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Corina MachadoPremio Nobel de la PazVenezuela
El Mercurio/GDA/Chile

El Mercurio/GDA/Chile

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El Mercurio es un periódico chileno que ofrece información sobre política, economía, cultura, deportes y más.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.