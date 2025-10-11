El Mundo

La millonaria suma que recibirá María Corina Machado por ganar el Premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora venezolana recibirá una millonaria suma y un reconocimiento mundial por su lucha por la democracia y los derechos humanos

Por El Tiempo / Colombia / GDA
María Corina Machado obtuvo el Nobel de Paz 2025 y recibirá una suma millonaria por su lucha política en Venezuela.
María Corina Machado obtuvo el Nobel de Paz 2025 y recibirá una suma millonaria por su lucha política en Venezuela. (AFP/Canva)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

