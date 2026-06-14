Editorial

Editorial: León XIV en España y sus alertas sobre migración, polarización y dignidad humana

El profundo humanismo de su mensaje trascendió la dimensión religiosa y lo reforzó como referente universal

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Por La Nación
Visita apostólica del papa León XIV a España. Acá con el rey Felipe y la reina consorte Letizia Ortiz. Junio 2026
En medio de grandes confrontaciones políticas internas, España mantiene “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo” y “un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”. Así lo destacó el papa León XIV en su discurso ante el rey Felipe. A la derecha, la reina consorte, Letizia Ortiz. (Shutterstock/Foto)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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