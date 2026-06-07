El Mundo

El papa León XIV reúne a más de 1,2 millones de personas en la Plaza de Cibeles, España (repase video de la ceremonia)

León XIV llama a superar la indiferencia durante multitudinaria celebración del Corpus Christi

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Por AFP y Libia Solano Meza
Vatican News
La misa del Corpus Christi reunió a más de un millón de fieles en el centro de Madrid, España, donde el papa León XIV destacó la importancia de traducir la fe en acciones concretas por el bien común. (Vatican News/Vatican News)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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