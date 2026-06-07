El papa León XIV reúne a más de 1,2 millones de personas en la Plaza de Cibeles, España (repase video de la ceremonia)

La misa del Corpus Christi reunió a más de un millón de fieles en el centro de Madrid, España, donde el papa León XIV destacó la importancia de traducir la fe en acciones concretas por el bien común.

Madrid, España. El corazón de Madrid se transformó este domingo en una iglesia al aire libre donde más de 1,2 millones de fieles siguieron una misa ofrecida por el papa León XIV, con fuertes medidas de seguridad y sin incidentes.

Durante la eucaristía, León XIV centró su mensaje en la necesidad de recuperar una fe auténtica y comprometida con la realidad actual.

El Papa advirtió que las tradiciones religiosas no deben convertirse únicamente en expresiones culturales o recuerdos históricos, sino mantenerse como una fuente viva de inspiración para las nuevas generaciones.

“He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana: que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy”, afirmó León XIV.

Primer papa que visita España desde 2011, León XIV estará siete días en este país bastión tradicional del catolicismo en Europa pero donde la práctica religiosa ha disminuido drásticamente en los últimos años.

En los setenta, un 90% de españoles se identificaban como católicos, una cifra que cayó al 56,1% en una encuesta de mayo pasado de la institución pública Centro de Investigaciones Sociológicas, según información de la radio y TV públicas españolas (RTVE).

La visita de León XIV a España vivió uno de sus momentos más multitudinarios con la celebración eucarística en el corazón de la capital española. (Vatican News/Vatican News)

En su homilía, el pontífice destacó el significado de la solemnidad del Corpus Christi, una festividad que celebra la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Explicó que esta conmemoración invita a los creyentes a llevar la fe más allá de los templos y a reflejarla en sus acciones diarias mediante la solidaridad, la justicia y el servicio a los demás.

León XIV también hizo un llamado a combatir la indiferencia social y el individualismo, señalando que la comunidad cristiana está llamada a construir puentes de diálogo y fraternidad. Según expresó, la fe debe traducirse en gestos concretos de cercanía hacia las personas más vulnerables y en un compromiso permanente con el bien común, informó Europa Press.

El papa tiene previsto otros actos multitudinarios durante su visita de siete días a España. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

“Fiesta para familias”

“He podido comulgar”, se congratula Lourdes Madrigal al finalizar la misa en la plaza de Cibeles, el emblemático punto de encuentro de los aficionados del Real Madrid para celebrar las victorias del club.

La mujer vasca de 47 años, que vino en autobús desde Bilbao con otras 50 personas, temía no poder hacerlo por la cantidad de gente, pero al final recibió la hostia consagrada.

“Ver a tanta gente, tanta gente joven, íbamos cantando, contestábamos las oraciones, fue un momento especial”, explica Lourdes.

Las autoridades dispusieron un amplio dispositivo logístico y de seguridad para la misa, al término de la cual León XIV encabezó una procesión del Corpus Christi, en el segundo día de una visita de una semana a España.

Madrid apostó a lo grande y más de 30.000 claveles, en su mayoría amarillos y blancos, los colores de la bandera del Vaticano, adornaron el recorrido.

En el momento de la eucaristía, los cientos de miles de fieles guardaron silencio.

De enormes cajas de cartón salieron recipientes metálicos que contenían las hostias.

Los voluntarios se colocaron en posición, paraguas blancos en mano, que usaron para proteger del sol a los sacerdotes que salieron al encuentro del público para dar la comunión.

Desde muy temprano, los ríos de personas se dirigieron hacia Cibeles. Familias, grupos que llevan mochilas con sus esterillas de acampada enrolladas, amigos, todos convergieron hacia el centro neurálgico de Madrid con una emoción palpable.

Miles de fieles colmaron la Plaza de Cibeles para participar en la celebración encabezada por León XIV, quien instó a recuperar una fe viva y comprometida con la realidad actual. (Vatican News/Vatican News)

Antes de las 8am, los tambores y las guitarras de las congregaciones llegadas de todo el país animaron la ciudad.

Es el “primer encuentro con el papa León de España. Es una fiesta para familias, una fuente de alegría, de esperanza”, explicó Teresa Valdecantos, que trabaja en recursos humanos.

Esta mujer de unos cincuenta años iba con muletas, pero trajo una “buena silla” para poder descansar las piernas.

A medida que se aproximaba al perímetro de seguridad, las cosas se complicaron.

“¡Queremos ver al papa, queremos ver al papa!”, coreaba insistentemente el público apretujado en las callejuelas adyacentes a Cibeles, blandiendo teléfonos móviles y hojas con los códigos QR de acceso a la zona.

Con un megáfono, un sacerdote reclamaba información a las fuerzas de seguridad y otros gritaban: “Abrid ya, que el público se va”.

Finalmente, la situación se resolvió y la misa comenzó bajo un sol abrasador, con muchos sacerdotes luciendo gorras o gafas de sol.

A pesar de las numerosas botellas de agua que fueron repartidas entre el público, varias personas sufrieron desmayos, constató una periodista de la AFP.

A decenas de metros por encima del altar, mientras León XIV desarrollaba la liturgia, los tejados del imponente edificio de la Alcaldía de Madrid estuvieron atestados de policías vigilantes.

Durante su segundo día de visita a España, León XIV encabezó una multitudinaria celebración religiosa en la Plaza de Cibeles y pidió a los fieles combatir la indiferencia y el individualismo. (Vatican News/Vatican News)

“¡Viva el papa!”

Llegado al lugar a las 7:30am, dos horas y media antes de la misa, Miguel Moreno, un abogado de 50 años, no pudo ver el estrado pero siguió la misa en una pantalla gigante.

Rezamos “perfectamente como en cualquier iglesia, como cualquier domingo”, dijo.

Vine “a encontrarme con Jesucristo a través de la palabra del papa”, declara, con los ojos brillando de fervor, Marta Pérez, una policía de 30 años.

“Él viene a hacer el bien con todo el amor”, responde cuando se le pregunta por las posiciones antibelicistas del papa y a favor de los migrantes.

Al final de la misa, a la que asistieron el rey Felipe VI y la reina Letizia, resonaron gritos de “¡Viva el papa!” por las calles de Madrid.

Al finalizar la ceremonia, el Papa encabezó la tradicional procesión del Corpus Christi por el centro de Madrid. El recorrido estuvo acompañado por cantos, oraciones y muestras de devoción popular, en una manifestación pública de fe que puso el broche final a una jornada marcada por el mensaje de renovación espiritual y compromiso cristiano promovido por León XIV.

La misa forma parte de la visita apostólica que León XIV realiza a España y su estadía se extenderá hasta el el viernes 12 de junio.

El papa tiene previsto otras ceremonias masivas durante su visita que lo llevará de Madrid a Barcelona y a las islas Canarias, en un país que es bastión histórico del catolicismo en Europa pero donde la práctica religiosa ha ido perdiendo fuerza en las últimas décadas.