Papa León XIV fue sorprendido con un regalo de Costa Rica que lo hizo muy feliz: vea lo que recibió

Café de Costa Rica y un chorreador artesanal sorprendieron al papa León XIV a bordo del avión papal rumbo a España.

En un avión rumbo a España, el papa León XIV recibió un regalo muy especial por parte de un periodista costarricense.

El encargado de narrar lo acontecido y brindarle el detalle al pontífice fue el comunicador Jovel Álvarez, quien en ocasiones ha sido corresponsal de Teletica en Europa.

“Le regalé un chorreador de café y café de Costa Rica al papa León XIV a bordo del avión que nos trajo desde Roma hasta Madrid. Y personalmente, lo que más me sorprendió es que parecía saber qué era. No le fue ajeno para nada”, explicó Jovel.

En el video se observa el momento en que el Papa vio el chorreador y puso un rostro de sorpresa y emoción. Después asintió cuando el joven comunicador le explicó de qué se trataba el presente.

“El papa León XIV ya había comentado que le gustaba el café de Costa Rica y le quise regalar este chorreador decorado artesanalmente y cuando se lo di, pues la verdad es que puso una expresión bastante sorprendida porque jamás se esperó ver algo así a bordo del avión, pero tengo la impresión de que ya sabía qué era y no tuve que explicarle cómo se usaba”, dio a conocer Álvarez en el video del encuentro.

En ese momento, él le dijo a León XIV: “Me dijeron que usted ha ido a mi país, a Costa Rica, en algún momento y no sé si tuvo ocasión de probar el café de Costa Rica. Mi abuela, que tiene 99 años, me dijo: ‘El papa tiene que tomar el café como lo tomamos nosotros’. Esto es un chorreador”.

Mientras tanto, el pontífice le contestó un breve “sí, sí”, demostrando el conocimiento que tenía acerca del regalo y la felicidad que sintió al recibirlo.