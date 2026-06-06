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Papa León XIV fue sorprendido con un regalo de Costa Rica que lo hizo muy feliz: vea lo que recibió

La reacción del pontífice se robó todas las miradas, ya que se mostró asombrado ante el presente

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Por Fiorella Montoya
Café de Costa Rica y un chorreador artesanal sorprendieron al papa León XIV a bordo del avión papal rumbo a España.
Café de Costa Rica y un chorreador artesanal sorprendieron al papa León XIV a bordo del avión papal rumbo a España. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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