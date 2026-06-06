¿Real Madrid o Barcelona? El papa León XIV responde con humor durante su visita a España

El papa León XIV realiza una visita a España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Madrid, España. “El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, aseveró con humor León XIV este sábado, cuando comenzó una visita de siete días a España, donde tendrá un multitudinario encuentro con fieles en el estadio Santiago Bernabéu.

El pontífice respondió a una periodista que le dijo en el avión que lo trajo a Madrid que la gran pregunta del viaje era si el papa era del Real Madrid o del Barcelona.

“Eso es fácil. El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, dijo León XIV con una sonrisa, haciendo referencia a su apellido.

En el Mundial 2026, que empieza la semana próxima, “sin duda apoyaré a Estados Unidos, aunque no estoy seguro de cuántos partidos podré ver”, dijo el papa, de nacionalidad estadounidense y peruana. Perú no se ha clasificado.

Esta fotografía, distribuida el 6 de junio de 2026 por The Vatican Media, muestra a Felipe VI y la reina Letizia (derecha), la princesa Leonor (segunda por la izquierda) y la princesa Sofía (segunda por la derecha) de España, junto al papa León XIV durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real. El papa León XIV visita España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde se reunirá con migrantes y organizaciones dedicadas a ayudarlos. (SIMONE RISOLUTI/AFP)

León XIV llegó la mañana del sábado para comenzar su visita a España, que lo llevará por Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

Entre los diferentes actos masivos que tiene previsto, el lunes por la tarde tendrá un encuentro con miembros de las distintas diócesis de Madrid en el estadio del Real Madrid, el Bernabéu.