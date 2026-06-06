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¿Real Madrid o Barcelona? El papa León XIV responde con humor durante su visita a España

León XIV aclara el debate futbolero: de qué equipo es realmente el papa

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Por AFP
Esta fotografía distribuida por la oficina de prensa del Vaticano, tomada y publicada el 6 de junio de 2026 por Vatican Media, muestra al papa León XIV pronunciando un discurso ante los medios de comunicación a bordo del avión con destino a Madrid. El papa León XIV realiza una visita a España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde se reunirá con migrantes y con organizaciones dedicadas a ayudarlos. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)
El papa León XIV realiza una visita a España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. (SIMONE RISOLUTI/AFP)







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