El Mundo

Papa León XIV pide acabar con las ‘narrativas polarizantes’; comienza su gira en España

‘Los abusos son una llaga todavía abierta’, dijo León XIV, que se reunirá en los próximos días con algunas víctimas

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Por AFP
Esta fotografía, distribuida el 6 de junio de 2026 por The Vatican Media, muestra a Felipe VI y la reina Letizia (derecha), la princesa Leonor (segunda por la izquierda) y la princesa Sofía (segunda por la derecha) de España, junto al papa León XIV durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real. El papa León XIV visita España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde se reunirá con migrantes y organizaciones dedicadas a ayudarlos.
Esta fotografía de The Vatican Media muestra a Felipe VI y la reina Letizia (derecha), la princesa Leonor (segunda por la izquierda) y la princesa Sofía (segunda por la derecha) de España, junto al papa León XIV durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real. (SIMONE RISOLUTI/AFP)







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